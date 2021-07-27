Похищал вещественные доказательства: экс-прокурора приговорили к 7 годам за решеткой

Суд вынес приговор бывшему военному прокурору из Дарницы. Его обвинили в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Украл деньги, которые изъяли во время обысков

Вещественные доказательства бывший прокурор похитил в 2015 году. Тогда он руководил досудебным расследованием по делу по подозрению командира одной из воинских частей.

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Экс-прокурор присвоил себе:

38,8 тысячи долларов,

60,5 тысячи гривен.

Перед тем правоохранители изъяли эти деньги во время обысков в рамках уголовного дела.

Суд оправдал экс-главу ГПУ по подозрению в похищении карточек на бензин

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Алексея Алфимова. Его обвиняли в похищении карточек на 345 литров бензина, общей стоимостью 5 865 гривен.

Инцидент произошел в 2016 году. Тогда правоохранители расследовали дело в отношении главы Свидивоцкого сельсовета Черкасской области. СМИ писали, что после обысков дома у чиновника пропали бензиновые карточки. В похищении заподозрили следователя.