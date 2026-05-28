Похолодание уже приблизилось к Украине: какой будет погода до конца мая

Погода в Украине в ближайшие дни будет достаточно прохладной, ночные и дневные максимумы снизятся. Такие условия сохранятся как минимум до конца мая.

Такую информацию в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра.

Какие температуры будут в ближайшие дни?

Наталья Птуха рассказала, что почти до конца мая на территории Украины в основном сохранится прохладная и неустойчивая погода из-за поступления холодного воздуха из Скандинавии, который будет вытеснять тепло в южную часть.

Впрочем, по ее словам, такое похолодание вскоре охватит и южные регионы. Погодные условия будут формироваться в поле пониженного атмосферного давления. Температура воздуха в ближайшие ночи будет от 5 до 11 градусов тепла.

В южной части страны 29 мая ночью еще ожидается от 11 до 16 градусов тепла, а днем будет от 17 до 22 градусов тепла. В большинстве других областей днем прогнозируют от 13 до 19 градусов тепла из-за холодного воздуха.

Подобный режим погоды сохранится и в дальнейшем. Ночью 31 мая температура воздуха составит от 6 до 12 градусов тепла, только в южных регионах пригреет до 15 градусов тепла. Зато дневные максимумы вырастут

В дневные часы уже будет незначительное повышение – +16...+22 градусов в большинстве регионов, потому что перед этим, как я уже отметила, будет только +13...+18 градусов,

– рассказала она.

На что стоит обратить внимание вскоре?

Ранее синоптики предупреждали, что в течение ближайших суток во Львовской области возможны снижения температурных показателей ниже 0 градусов на поверхности почвы, так и в воздухе. Там специалисты прогнозируют до -2 градусов.

Зато Укргидрометцентр также предупреждал о сильном ветре в Винницкой, Одесской и Житомирской областях. Это касается и запада, кроме Закарпатского региона. Объявлен I уровень опасности – желтый.