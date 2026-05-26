На Украину надвигается похолодание: какой будет погода в начале лета и когда накроют дожди

Уже в ближайшее время на территории Украины ожидается ощутимое снижение температурных показателей, которое будет сопровождаться грозой и осадками в виде дождя.

Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань.

Какую погоду прогнозируют синоптики?

Синоптик сообщил, что в конце мая в Украине ожидается ощутимое изменение погоды, и после периода тепла в страну начнет поступать холодный воздух. По текущим прогнозам, температура снизится на 4 – 6 градусов.

По его словам, погодные условия больше будут соответствовать концу апреля, чем завершению весны. Всего в период с пятницы, 29 мая, по воскресенье, 31 мая, в основном сохранятся неустойчивая, прохладная и ветреная погода.

Специалисты прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 5 до 10 градусов тепла, зато днем столбики термометров будут показывать лишь от 15 до 20 градусов тепла.

Поэтому весна прощается дождями, прохладой и ветром. Держитесь подальше от высоких деревьев и рекламных щитов. По предварительным прогностическим расчетам, первые дни лета будут без жары,

– написал он.

Что ждать от погоды дальше?

Напомним, синоптики предупредили, что в течение 26 мая, во всех областях Украины, за исключением Закарпатской, ожидается ухудшение погоды в виде сильных порывов ветра. Из-за этого объявили желтый уровень опасности.

Игорь Кибальчич предупреждал о приближении похолодания, из-за которого температурные показатели снизятся по меньшей мере на 10 градусов. Это будет сопровождаться сильным ветром, грозами, а также кратковременными дождями.

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит также сообщал об изменении синоптической ситуации в ближайшее время, которая приведет к похолоданию, а также возвращению дождей в по меньшей мере большинство регионов нашей страны.