Детали о погодных условиях, которых стоит ожидать во вторник, 26 мая, рассказали в Укргидрометцентре.
Что известно о погоде на 26 мая?
В целом, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь в северных и восточных областях, а также в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской, днем местами возможны небольшие кратковременные дожди.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, а днем по всей территории Украины, кроме Закарпатья, порывы будут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 11 – 16 градусов, днем – от 21 до 26.
На Закарпатье воздух прогреется до 30 градусов, тогда как в восточных и северо-восточных регионах ожидается прохладнее – от 17 до 22 градусов.
Обратите внимание! На 26 мая почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также движение транспорта.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +22...+24;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +24...+26;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +26...+27;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +25...+26;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +25...+27;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +23...+25;
- Чернигов +17...+19;
- Сумы +16...+18;
- Полтава +19...+21;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +20...+22;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +19...+21.
Прогноз погоды на 26 мая / Укргидрометцентр
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь.
Когда будет похолодание?
В ближайшие дни в Украине ожидается существенное и длительное похолодание – температура может снизиться на 10 – 15 градусов. Вместе с этим прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра. Сначала температурный фон будет соответствовать сезонной норме, однако впоследствии станет ниже средних показателей.
В целом погода будет оставаться неустойчивой еще минимум несколько дней, с периодическими дождями, шквалами и местами грозами и ливнями.