Детали о погодных условиях, которых стоит ожидать во вторник, 26 мая, рассказали в Укргидрометцентре.

Что известно о погоде на 26 мая?

В целом, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь в северных и восточных областях, а также в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской, днем местами возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, а днем по всей территории Украины, кроме Закарпатья, порывы будут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 11 – 16 градусов, днем – от 21 до 26.

На Закарпатье воздух прогреется до 30 градусов, тогда как в восточных и северо-восточных регионах ожидается прохладнее – от 17 до 22 градусов.

Обратите внимание! На 26 мая почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также движение транспорта.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +22...+24;

Ужгород +27...+29;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +26...+27;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +23...+25;

Ровно +23...+25;

Житомир +23...+25;

Винница +25...+26;

Одесса +25...+27;

Николаев +25...+27;

Херсон +23...+25;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +17...+19;

Сумы +16...+18;

Полтава +19...+21;

Днепр +22...+24;

Запорожье +23...+25;

Донецк +20...+22;

Луганск +18...+20;

Харьков +19...+21.



Прогноз погоды на 26 мая / Укргидрометцентр

Когда будет похолодание?

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное и длительное похолодание – температура может снизиться на 10 – 15 градусов. Вместе с этим прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра. Сначала температурный фон будет соответствовать сезонной норме, однако впоследствии станет ниже средних показателей.

В целом погода будет оставаться неустойчивой еще минимум несколько дней, с периодическими дождями, шквалами и местами грозами и ливнями.