Когда может похолодать в Украине: синоптик назвала дату
- С 14 марта в Украине ожидается снижение температуры на 2 – 3 градуса, а со следующей недели возможны облачность и атмосферные фронты.
- Температура воздуха может быть ниже из-за формирования антициклона над Европой, что повлияет на западные и юго-западные области.
С началом выходных погода в Украине может несколько измениться, температурные показатели, вероятно, снизятся на несколько градусов после ощутимого потепления.
Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для УНИАН.
Смотрите также До +17, но местами с ночным морозом: прогноз погоды на 11 марта
Когда возможно похолодание?
Представительница Укргидрометцентра объяснила, что до 14 марта погода в Украине в основном не претерпит кардинальных изменений. Осадков в течение этого периода синоптики не предусматривают, температурные показатели будут такими же.
Но, по ее словам, уже с субботы, 14 марта, температура воздуха в дневное время может снизиться на ориентировочно 2 – 3 градусов, из-за чего будет немного прохладнее. Также со следующей недели погода может быть более облачной.
Начиная с воскресенья, над Европой уже будет формироваться поле пониженного атмосферного давления. Будет смещаться этот антициклон и уже на следующей неделе может быть больше облачности, отдельные атмосферные фронты, преимущественно пока по западным областям, юго-западных,
– рассказала она.
В связи с этим температура воздуха в Украине на следующей неделе также может быть на несколько градусов ниже, поскольку небо уже не будет настолько ясным и будет мощный антициклон, особенно это касается дневного времени.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в сервис Погода от 24 Канала.
Какой будет погода до этого?
Теплая и комфортная погода еще сохранится на этой неделе на территории Украины. Значительного повышения температурных показателей в ближайшее время не будет, одновременно кое-где до сих пор возможны снижения ниже 0.
Также известно, что погода в Украине в период по 12 марта не будет сопровождаться осадками. По данным специалистов, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В общем сообщали, что первая декада месяца и в дальнейшем пройдет с дефицитом осадков. Ориентировочно такая тенденция будет сохраняться как минимум до середины марта. Синоптики назвали такие условия стабильными.