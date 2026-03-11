Когда может похолодать в Украине: синоптик назвала дату

С началом выходных погода в Украине может несколько измениться, температурные показатели, вероятно, снизятся на несколько градусов после ощутимого потепления.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для УНИАН.

Когда возможно похолодание?

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что до 14 марта погода в Украине в основном не претерпит кардинальных изменений. Осадков в течение этого периода синоптики не предусматривают, температурные показатели будут такими же.

Но, по ее словам, уже с субботы, 14 марта, температура воздуха в дневное время может снизиться на ориентировочно 2 – 3 градусов, из-за чего будет немного прохладнее. Также со следующей недели погода может быть более облачной.

Начиная с воскресенья, над Европой уже будет формироваться поле пониженного атмосферного давления. Будет смещаться этот антициклон и уже на следующей неделе может быть больше облачности, отдельные атмосферные фронты, преимущественно пока по западным областям, юго-западных,

– рассказала она.

В связи с этим температура воздуха в Украине на следующей неделе также может быть на несколько градусов ниже, поскольку небо уже не будет настолько ясным и будет мощный антициклон, особенно это касается дневного времени.

Какой будет погода до этого?