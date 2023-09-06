Похолоданию быть: синоптики назвали дату, когда снизится температура

На этой неделе на территории нашего государства еще будут достаточно высокие значения температуры. Кроме того, дождь пока не ожидается.

Кое-где столбики термометров еще будут достигать +30 градусов. Когда снизится температура, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Синоптики обнародовали прогноз на трое суток – с 6 по 8 сентября. Отметили, что будет без осадков. Ветер северо-западный и северный 5– 10 метров в секунду.

"Температура 6 – 7 сентября ночью 8 – 14 градусов тепла, днем 21 – 27. На Юге ночью 14 – 19, днем 24– 30 градусов. 8 сентября ночью 6 – 12, днем 19 – 25, в Закарпатье до 28, в южной части ночью 11 – 17, днем 23 – 28", – отметили в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталья Птуха в комментарии NV рассказала, что сейчас синоптическая ситуация несколько меняется. Такая жара, как была несколько дней назад, уже не ожидается. К нам будет поступать более умеренная воздушная масса. Кстати, легкое дыхание осени ощутимо уже ночью.

Несколько прохладнее может быть 7 сентября на Северо-Востоке в дневные часы. Ведь если повсюду +22…+27, на Юге +25…+30, то на Северо-Востоке +19…+24, немного ниже температуры. 8 – 9 сентября ночи еще прохладнее: +8…+14, но на побережье морей до +18 градусов,

– отметила Птуха.

В то же время она отметила, что в дневные часы стабильно остается +23…+27. На Северо-Востоке и Востоке страны ночью +15 градусов, а в дневные часы +17…+23.

"Если одеваться соответственно, то достаточно комфортна такая сентябрьская погода. Такой будет ситуация до конца недели, возможно даже на начало следующей недели. Мы постоянно будем под влиянием этого мощного антициклона с запада, высокого атмосферного давления. Поэтому и без осадков", – подытожила синоптик Укргидрометцентра.