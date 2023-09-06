Подекуди стовпчики термометрів ще сягатимуть +30 градусів. Коли знизиться температура, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

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Коли чекати похолодання в Україні

Синоптики оприлюднили прогноз на три доби – з 6 по 8 вересня. Зазначили, що буде без опадів. Вітер північно-західний та північний 5 – 10 метрів на секунду.

"Температура 6 – 7 вересня вночі 8 – 14 градусів тепла, вдень 21 – 27. На Півдні вночі 14 – 19, вдень 24 – 30 градусів. 8 вересня вночі 6 – 12, вдень 19 – 25, на Закарпатті до 28, у південній частині вночі 11 – 17, вдень 23 – 28", – зазначили в Укргідрометцентрі.

Синоптикиня Наталія Птуха у коментарі NV розповіла, що зараз синоптична ситуація трохи змінюється. Така спека, як була кілька днів тому, вже не очікується. До нас буде надходити більш помірна повітряна маса. До речі, легкий подих осені відчутний вже вночі.

Трошки прохолодніше може бути 7 вересня на Північному Сході в денні години. Адже якщо всюди +22…+27, на Півдні +25…+30, то на Північному Сході +19…+24, трошки нижчі температури. 8 – 9 вересня ночі ще прохолодніші: +8…+14, але на узбережжі морів до +18 градусів,

– зазначила Птуха.

Водночас зауважила, що в денні години стабільно залишається +23…+27. На Північному Сході та Сході країни вночі +15 градусів, а в денні години +17…+23.

"Якщо вдягатися відповідно, то доволі комфортна така вереснева погода. Такою буде ситуація до кінця тижня, можливо, навіть, на початок наступного тижня. Ми постійно будемо під впливом цього потужного антициклону із заходу, високого атмосферного тиску. Тому й без опадів", – підсумувала синоптикиня Укргідрометцентру.