Уже вскоре в части областей будет ощутимое снижение температуры. Столбики термометров даже могут достигнут отметки +7 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда и в каких областях снизится температура?

Синоптики прогнозировали на ночь 6 июля +14 – +19 градусов, только на Юге до +23. Днем на Западе +18 – +23 градуса, на Севере и в Винницкой области +24 – +29, на остальной территории +30 – +34. Только на Юге сильная жара +35 – +37 градусов.

Уже 7 августа температура воздуха снизится. Так, ночью +10 – +15, на Западе всего +7 – +12, днем +22 – +27, только на Закарпатье 8 августа до +30 градусов. На Юге и Юго-Востоке ночью +16 – +21, днем +28 – +33 градуса.

Заметим, что больше всего снижение температуры почувствуют жители западных областей. Так, если ночью 5 августа было еще +14 – +16 градусов, то в ночь на 7 августа уже ожидается уже +7 – +12.

Снижение температуры / Скриншоты из Укргидрометцентра

Впрочем, по ориентировочному прогнозу на картах, уже 9 – 10 августа на Западе снова повышение температуры. Так, ночью +15 – +17 градусов. Днем до +29, а кое-где даже +31 градуса.