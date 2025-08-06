Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли й у яких областях знизиться температура?

Синоптики прогнозували на ніч 6 липня +14 – +19 градусів, тільки на Півдні до +23. Удень на Заході +18 – +23 градуси, на Півночі й у Вінницькій області +24 – +29, на решті території +30 – +34. Тільки на Півдні сильна спека +35 – +37 градусів.

Уже 7 серпня температура повітря знизиться. Так, уночі +10 – +15, на Заході всього +7 – +12, удень +22 – +27, тільки на Закарпатті 8 серпня до +30 градусів. На Півдні й Південному Сході вночі +16 – +21, удень +28 – +33 градуси.

Зауважимо, що найбільше зниження температури відчують жителі західних областей. Так, якщо вночі 5 серпня було ще +14 – +16 градусів, то в ніч на 7 серпня вже очікується вже +7 – +12.

Зниження температури / Скриншоти з Укргідрометцентру

Втім, за орієнтовним прогнозом на картах, уже 9 – 10 серпня на Заході знову підвищення температури. Так, уночі +15 – +17 градусів. Удень до +29, а подекуди навіть +31 градуса.