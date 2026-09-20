Дождь будет по всей Украине: какой прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидаются осадки и понижение температуры воздуха. Местами дожди будут сильными и будут сопровождаться грозами.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Где и когда ожидать дождей?

Текущая неделя закончится сухой погодой, что будет преобладать в большинстве регионов. При этом температура воздуха ночью составит +8…+15 градусов, а днем воздух прогреется до теплых +21…+26 градусов.

С начала следующей недели характер погоды изменится. По прогнозу синоптиков, 21 сентября по всей территории страны ожидаются умеренные дожди.

Одновременно начнет снижаться и температура воздуха. В частности, в западных и северных областях днем ожидается +13…+19 градусов.

Осадки сохранятся и во вторник, 22 сентября. В центральных областях местами дожди будут значительными. Кое-где возможны также грозы.

В этот день похолодание почувствуют уже большинство областей: столбики термометров в дневные часы опустятся до +13…+19 градусов.

Кстати, из-за облачности ночью температура воздуха существенно не будет снижаться, несмотря на похолодание днем. Поэтому, как уверяют синоптики, заморозков в этот период не ожидается.