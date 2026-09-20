Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Де та коли чекати дощі?

Поточний тиждень закінчиться сухою погодою, що пануватиме у більшості регіонів. При цьому температура повітря уночі становитиме +8…+15 градусів, а вдень повітря прогріється до теплих +21…+26 градусів.

З початку наступного тижня характер погоди зміниться. За прогнозом синоптиків, 21 вересня по всій території країни очікуються помірні дощі.

Одночасно почне знижуватись й температура повітря. Зокрема, у західних та північних областях вдень очікується +13…+19 градусів.

Опади збережуться й у вівторок, 22 вересня. У центральних областях місцями дощі будуть значними. Подекуди можливі також грози.

Цього дня похолодання відчують вже більшість областей: стовпчики термометрів у денні години опустяться до +13…+19 градусів.

До слова, через хмарність уночі температура повітря суттєво не знижуватиметься попри похолодання вдень. Тож, як запевняють синоптики, заморозків у цей період не очікується.