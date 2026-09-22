После дождей и похолодания: когда в Украину вернется тепло
На этой рабочей неделе в Украине будет преобладать дождливая и облачная погода. Ближе к выходным осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха местами поднимется до +23 градусов.
Об этом NV сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Будет ли еще тепло в сентябре?
По словам Птухи, ориентировочно с пятницы, 25 сентября, атмосферное давление начнет расти. Это будет способствовать прекращению дождей и постепенному прояснению неба.
В то же время изменится направление ветра – он станет южным и юго-восточным. Вместе с этим воздух начнет прогреваться, хотя резкого повышения температуры воздуха не ожидается.
В основном потеплеет до около +20 градусов. А в южных и восточных регионах ожидается, что столбики термометров поднимутся до +23 градусов.
В дальнейшем в регионы могут вернуться более комфортные и стабильные показатели.
Следующая неделя будет более солнечной, более спокойной, да и по температуре воздуха – более теплой,
– отметила синоптик.
Напомним, в середине недели погоду в Украине будет определять новый циклон с юго-востока. В среду, 23 сентября, он принесет дожди на всю левобережную часть страны. Местами они будут сопровождаться грозами.