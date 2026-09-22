После дождей и похолодания: когда в Украину вернется тепло

Об этом NV сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Будет ли еще тепло в сентябре?

По словам Птухи, ориентировочно с пятницы, 25 сентября, атмосферное давление начнет расти. Это будет способствовать прекращению дождей и постепенному прояснению неба.

В то же время изменится направление ветра – он станет южным и юго-восточным. Вместе с этим воздух начнет прогреваться, хотя резкого повышения температуры воздуха не ожидается.

В основном потеплеет до около +20 градусов. А в южных и восточных регионах ожидается, что столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

В дальнейшем в регионы могут вернуться более комфортные и стабильные показатели.

Следующая неделя будет более солнечной, более спокойной, да и по температуре воздуха – более теплой,

– отметила синоптик.

Напомним, в середине недели погоду в Украине будет определять новый циклон с юго-востока. В среду, 23 сентября, он принесет дожди на всю левобережную часть страны. Местами они будут сопровождаться грозами.