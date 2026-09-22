Об этом NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Как будет меняться погода?

Причиной такой погоды стал атмосферный фронт циклона, расположившийся к северу от Украины. Он принес облачную погоду, продолжительные дожди и понижение температуры.

В ночь на 22 сентября сильные дожди пройдут в северных регионах страны. А уже в среду, 23 сентября, такие же осадки распространятся на всю левобережную часть Украины. Местами также возможны грозы. По словам Птухи, на этот раз погоду будет определять новый циклон, который придет с юго-востока.

К тому же в среду будет ветрено, особенно на юге страны. Там порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. В то же время в целом северо-западный ветер будет умеренным, со скоростью 5 – 12 метров в секунду.

При этом температура воздуха в большинстве западных, северных и центральных областей ночью ожидается на уровне +4…+12 градусов, а днем повысится лишь до +10…+17 градусов.

На юго-востоке будет теплее. Там столбики термометров ночью покажут +9…+16, а днем поднимутся до +16…+23 градусов.

Дождливая и облачная погода, по словам Птухи, продержится в Украине примерно до выходных.