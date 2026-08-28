Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, говорить о наступлении осени или "бабьего лета" пока рано.

Как будет меняться погода?

Синоптик пояснил, что почвенная засуха несколько отступила на полосе от Буковины через южные районы Винницкой и Кировоградской областей до севера Николаевской области. Там выпало более 20 миллиметров осадков.

Ночью 28 августа погода была еще нестабильной, что могли наблюдаться отдельные дождевые очаги. В то же время уже днем погодные условия начнут меняться.

По словам Постриганя, с усилением антициклона с северо-востока облачность уменьшится, а осадки прекратятся. Температурный фон при этом существенно не изменится: ночью ожидается +11…+16 градусов, а днем в среднем +20…+25 градусов.

Накануне Дня знаний синоптическая ситуация может измениться. Будем внимательно следить за атмосферными фронтами, которые будут приближаться к нам с северо-запада,

– отметил синоптик.

Напомним, ближе к выходным на территории страны в основном ожидаются относительно комфортные температуры воздуха. В то же время 29 августа на Западе местами возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду и кратковременные дожди с грозами.