Об этом синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии УНИАН.

Как изменится погода?

По прогнозу, 27 июля на территории страны сохранится достаточно теплая погода. Ночью температура воздуха составит +13...+19 градусов, а на побережье морей – до +21 градуса. Днем температура воздуха составит +26...+32 градусов, в частности в большинстве западных областей.

Впрочем, уже 28 июля в большинстве регионов ожидается понижение температур до +21...+28 градусов. Более высокие показатели сохранятся лишь на юго-востоке и востоке страны.

Семилит пояснил, что понижение температуры воздуха будет связано с приходом с запада атмосферного фронта. Он принесет осадки, а вслед за ним распространится более прохладный воздух с северо-запада.

Поэтому мы ожидаем столь заметного понижения,

– добавил синоптик.

Что касается осадков в начале следующей недели, то 27 июля кратковременные дожди с грозами прогнозируются на востоке, северо-востоке и днем в большинстве западных областей.

На следующий день осадки охватят почти всю территорию страны. Сухая погода сохранится лишь на юго-востоке и востоке страны.

Между тем синоптики предупредили ряд регионов о надвигающейся непогоде. Грозы 24 июля прогнозируются в западных, а также Житомирской и Винницкой областях. В этих регионах объявлен I (желтый) уровень опасности.