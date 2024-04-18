Погода удивит: будут ли еще морозы и снег весной

Первая половина апреля в Украине оказалась аномально теплой. Впрочем, с середины месяца пришло похолодание. В горах даже выпал снег.

Какой же погоды ждать дальше, возможны ли еще сильные морозы и снегопады, в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

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Будет ли резкое похолодание

Метеоролог отметила, что на смену субтропическому воздуху к нам приходит уже арктический воздух. Если в конце марта погоду предопределял субтропический воздух, то с середины апреля и в течение следующей недели у нас, к сожалению, будут погоду предопределять уже арктические воздушные массы.

Арктический воздух, который будет приходить в Украину, ощутимо снизит температуру воздуха. Особенно максимальные значения. Они станут ниже нормы. Однако, минимальная температура воздуха, несмотря на такой мощный заток холода, останется в пределах нормы. Только, возможно, 20 апреля опустится ниже нормы.

И при этом у нас, опять же, может наблюдаться снег, потому что в некоторых регионах, особенно на Западе Украины, ночные температуры могут опускаться даже ниже нуля,

– рассказала Вера Балабух.

Также отметила, что такая погода является типичной для этого периода года. Как раз нетипичными являются такие очень высокие температуры, практически летние, которые были в начале месяца.

Когда говорить за тенденцию, то как раз по тем расчетам, которые сейчас уже есть, численных моделей прогноза погоды, видим, что такие аномально резкие изменения температуры воздуха, как в сторону повышения, так и снижения, в дальнейшем маловероятны,

– подчеркнула эксперт.

Балабух подытожила, что погода возвращается к норме.

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