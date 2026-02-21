Где на выходных ударит до -22 градусов мороза, и в каких областях будет снег и дождь

Погода в Украине в течение выходных 21 –22 февраля в основном будет устойчивой и морозной, без существенных осадков, но со слабым ветром. В течение ночей ожидаются снижение температуры, днем воздух постепенно будет прогреваться.

Во всех областях предусматривают гололедицу на дорогах и тротуарах, поэтому стоит быть осмотрительными. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Мороз до -18 и утренний туман: прогноз погоды на 21 февраля

Какую погоду прогнозируют на выходные?

Суббота, 21 февраля

В западных регионах прогнозируют туман и изморозь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -13...-18 градусов, местами возможны понижения до -20 градусов, в течение дня она составит -4...+1 градусов.

В северных регионах будет малооблачно, без осадков. В течение ночи температура воздуха будет -15...-20 градусов, местами похолодает до -22 градусов, в дневные часы показатели составят в пределах -2...-7 градусов.

В центральных регионах тоже будет сухо и малооблачно. Температура воздуха на этой территории в ночное время будет колебаться в диапазоне -8...-13 градусов, местами будет -14...-18 градусов, днем прогнозируют -5...+1 градусов.

В южных регионах и в Крыму в основном будет без осадков, однако на юге Одесской области возможен снег, в частности, мокрый. Температура воздуха ночью будет -3...-8 градусов, в течение дня предусматривают -2...+3 градусов.

В восточных регионах погода также будет малооблачной. Температура воздуха в течение ночи составит -9...-14 градусов, в Харьковской области местами может быть -15...-17 градусов, днем прогнозируют 0...-5 градусов.

Воскресенье, 22 февраля

В западных областях будет незначительный снег, в частности, мокрый, дождь и морось. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -5...-10 градусов, на Закарпатье ожидается около 0 градусов, днем -1...+4 градусов.

В северных областях только в течение дня местами выпадет незначительный снег. Температура воздуха в ночные часы снизится и составит -13...-18 градусов, а днем повысится и будет в диапазоне -4...+1 градусов.

В центральных областях еще сохранится переменная облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха в течение ночных часов будет колебаться в диапазоне -13...-18 градусов, в течение дня будет -2...+3 градусов.

В южных областях также не будет осадков. Температура воздуха, согласно прогнозу синоптика, будет выше по сравнению с другими регионами и составит -2...-7 градусов ночью, а днем она будет +1...+6 градусов.

В восточных регионах тоже задержится малооблачная погода без осадков. В ночное время температура воздуха будет -10...-15 градусов, в Харьковской области возможно снижение до -15...-20 градусов, днем потеплеет до -3...+2 градусов.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.

О чем предупреждали синоптики ранее?