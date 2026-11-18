В Украине с 21 ноября завершится период необычной теплой погоды и начнется заметное понижение температуры. В большинстве регионов дневная температура опустится до +2...+7 градусов, а ночные морозы местами будут сопровождаться мокрым снегом.

Об этом сообщила начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV.

Снижение температуры и мокрый снег

По словам Птухи, в Украине температура воздуха снизится уже 21 ноября. В западных, а также в Житомирской и Ровенской областях ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

На юге традиционно значительно теплее, туда этот холод докатится нескоро. В этот субботний день в столице будет сухо, ночная температура воздуха опустится до +2–+4, а днем будет не выше +5…+7 градусов,

– отметила специалист.

Помимо понижения температуры, конец недели принесет непогоду, которая охватит несколько регионов страны. Так, в субботу, 21 ноября, местами ожидается небольшой дождь, который может идти с мокрым снегом.

Прежде всего это касается западных областей, Житомирской и Винницкой областей, и именно ночных часов. А днем небольшой мокрый снег прогнозируется разве что в Карпатском регионе. В дальнейшем есть предпосылки для понижения температуры,

– сказала Птуха.

Следующая неделя, по прогнозу синоптиков, закрепит тенденцию к похолоданию, поэтому для большинства областей станут привычными осадки смешанной фазы – дождь вместе со снегом.

Напомним, на Украину надвигается новая волна похолодания из-за вторжения арктического воздуха.