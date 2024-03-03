Так, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какая будет погода в первый месяц весны. Также рассказал, когда снова может снизится температура, передает 24 Канал.
К слову Ударят ли еще сильные морозы весной: синоптик дал четкий ответ
Когда ждать похолодания в марте
Кибальчич писал, что в первые дни месяца на востоке Европы и в Украине ожидается юго-восточный перенос воздушных масс под влиянием западной периферии большого и малоподвижного азиатского антициклона.
Впрочем, ближе к концу первой декады на смену азиатскому антициклону придет поле высокого давления с севера, из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии.
Температура воздуха в этот период немного снизится, на 3 – 7 градусов, но все еще будет превышать климатическую норму. В ночные часы ожидается снижение температуры до 2 – 8 мороза, днем из-за высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно оживленным,
– отметил синоптик.
Интересно, что во второй декаде марта вероятность осадков увеличится. Они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами еще с мокрым снегом. Впрочем, температура останется высокой, а из-за плотности облаков ночи заметно потеплеют.
После 18 – 20 марта температура также будет выше нормы, однако, с незначительными межсуточными колебаниями. Так, в отдельные ночи возможны заморозки до 1 – 7 градусов, кроме Юга.
Таким образом, среднемесячная температура марта по всей Украине ожидается выше нормы на 2 – 3,5 градуса и будет колебаться в пределах 1 – 6 тепла, в Одесской и местами западных областях 7 – 8. И только в Карпатах еще около 0 градусов.
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Прогноз на первое воскресенье марта
Заметим, что на воскресенье, 3 марта, Кибальчич прогнозировал:
- на Западе облачность с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью 2 – 7 тепла, днем до +12, на Закарпатье +16;
- на Севере переменная облачность, без осадков. Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 3 – 8 градусов;
- в центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 3 мороза – 2 тепла, днем 4 – 9;
- на Юге переменная облачность, без осадков. Ночью 1 – 6 тепла, днем до +12, но на побережье Одесской области 2 – 7 градусов;
- на Востоке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 3 – 8 тепла.