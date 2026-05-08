Ощутимое тепло ослабеет: где прогнозируют до +18, и когда ждать дождей с грозами

В ближайшие дни в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурные значения снизятся на минимум несколько градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода в ближайшие дни?

В западных, днем и Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях в течение 8 мая выпадет кратковременный дождь, который будет сопровождаться грозами. На выходных 9 – 10 мая эти явления распространятся и на другие области.

Тогда кратковременные дожди и грозы прогнозируют для большинства регионов. В течение выходных без осадков будет только в западной части, также их отсутствие синоптики предусматривают для южных областей в субботу, 9 мая.

Укргидрометцентр предупреждает, что ветер будет двигаться юго-западным направлением с переходом на северо-западный. Сильных порывов хоть и не будет, однако он будет порывистым, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 15 градусов тепла, днем прогнозируют от 18 до 25 градусов тепла. В западных регионах, а на выходных и в Украине, столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла.

Исключением станут южные области и Закарпатье. Там, согласно картам, синоптики предусматривают от 20 до 24 градусов тепла в дневное время. Только в воскресенье в Одесской и Николаевской областях будет от 16 до 18 градусов тепла.



Как изменится температура 9 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра



Как изменится температура 10 мая 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Где объявлена опасность?

Укргидрометцентр также обнародовал информацию о том, что в течение 8 – 11 мая на Десне будет продолжаться формирование максимумов весеннего половодья, в частности ниже села Макошино, расположенного в Черниговской области.

По прогнозам гидрологов, уровень воды будет повышаться на 1 – 2 сантиметра в сутки. В Чернигове возможно начальное затопление пониженных территорий городского пляжа "Золотой берег", но негативных последствий не прогнозируют.

В Новгород-Северском и Корюковском районах возможно нарушение транспортного сообщения из-за подтопления отдельных участков. В связи с такой гидрологической ситуацией, объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Какой будет погода до конца недели?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что текущая неделя принесет тепло в Украину, возможны слабый ветер и кратковременные дожди с грозами. Также специалист предупреждал, что местами возможны осадки в виде мелкого града.

Несмотря на возвращение такого явления как гроза, по словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в ближайшие дни синоптики не прогнозируют ни пылевой бури, ни сильных порывов ветра или даже туманов.