Заморозки в августе: будет ли резкое похолодание до конца месяца

По климатическим характеристикам, абсолютный минимум в августе +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – +13. Однако, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами даже 0 – -2 градуса.

Но ждать ли заморозков в августе 2024 года, рассказала начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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Заморозки в Украине

По предварительному прогнозу синоптиков, 15 августа в Украину с Балкан начнет заходить теплый воздух африканского происхождения. До 20 августа он распространится на всю территорию нашего государства.

Наталья Голеня рассказала, что ночью температура повысится до +13 – +19 градусов, а на Юге и до +22. Днем с 15 августа ожидается потепление в южных и большинстве западных областей до +30 – +32 градусов. Далее, 16 – 17 августа на Юге и Закарпатье до +35 градусов, на остальной территории – около +30 – +33.

Эксперт отметила, что, предварительно, 18 – 22 августа ожидается сильная жара. В частности, на Юге, в Центре и на Востоке температура может подняться до +35 – +37 градусов. Однако +40 в Украине пока не прогнозируют.

Кстати, по предварительным расчетам Укргидрометцентра, существенного снижения температуры до конца августа не ожидается. Кстати, тенденция последних 20 лет свидетельствуют, что достаточно теплая погода в Украине удерживается до середины сентября.

Наталья Голеня заметила, осени пока не видно. Заморозки пока не ожидаются.