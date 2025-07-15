Будет похолодание: когда и в каких областях ощутимо снизится температура

Часть областей Украины снова накроет похолодание. Кое-где температура воздуха снизится аж на 10 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет похолодание?

Синоптики сделали прогноз на ближайшие трое суток, 15 – 17 июля. Ночью +15 – +22 градуса, днем +29 – +34 градуса.

На Юге традиционно жарче всего, – до +37 градусов. Тем временем на Севере, во вторник и на Западе ожидается +24 – +30 градусов. Интересно, что уже 16 – 17 июля в части областей будет похолодание.

На Западе страны температура снизится до +18 – +23 градусов,

– сообщили в Укргидрометцентре.

Заметим, что похолодание будет ощутимым. Например, если 14 июля во Львове днем прогнозировали +26 – +28 градусов, то уже 17 июля только 19 – +21.

В западных областях будет похолодание / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, в западных областях 15 – 16 июля будут кратковременные дожди, 17 июля умеренные, местами значительные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, только 16 июля в Житомирской и Винницкой, 17 июля в большинстве северных и центральных областей местами кратковременные дожди и грозы.