После аномального тепла еще придут трескучие морозы: синоптик назвал дату

На следующей неделе в Украине снова будут температурные качели. Сначала будет тепло не по сезону, а дальше снова усилятся морозы.

Так, в течение недели ожидаются колебания температуры воздуха, туманы и дождь с переходом в снег. Синоптик Игорь Кибальчич назвал дату похолодания.

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Когда снова будет похолодание

Кибальчич писал, что первая половина недели в большинстве областей будет не по сезону теплой, особенно на Юге и Западе. Впрочем, постепенно, ближе к выходным, на фоне развития арктического антициклона и его смещения в южные широты, придет морозный воздух.

Ожидается, что уже с пятницы заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. Кстати, дискомфорта также добавит порывистый восточный ветер.

И если в понедельник по всей Украине еще будет аномальное тепло, в частности на Юге и Западе даже до +17, то уже перед выходными ударит мороз. Так, в центральных и восточных областях в течение суток 16 февраля ожидается 5 – 11 градусов мороза. Между тем в западных и южных – от 2 мороза до 3 тепла. И только на Закарпатье еще до +8.

Интересно, что на выходных может похолодать еще больше. Кстати, в субботу в западных областях и в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег, на остальной территории Украины – без существенных осадков.

Температура воздуха ночью (17 февраля – 24 Канал) в северных и восточных областях 10 – 15 мороза, на остальной территории страны 2 – 8 градусов мороза. Днем 2 – 7 мороза, в западной части и на крайнем Юге – от 1 мороза до 4 тепла,

– отметил синоптик.

Довольно-таки морозно, вероятно, будет и в воскресенье. Так, по прогнозу Кибальчича, ночью в северных, центральных и восточных областях ожидается 8 – 13 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов ниже нуля. Только на Западе и Юге в течение суток 3 мороза – 2 тепла.

Кстати, в воскресенье, 18 февраля, в южных, центральных и западных областях также ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.