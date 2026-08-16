Об этом синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии РБК-Украина.

Соответствует ли текущая температура воздуха климатической норме?

По словам синоптика, в ближайшее время значительных отклонений от нормы или аномалий не ожидается. Погода будет оставаться типичной для лета, однако постепенно будет приближаться к осеннему периоду.

Семилит пояснил, что световой день уже сокращается, а потому утра становятся холоднее. Самая низкая температура суток обычно наблюдается за час до и через час после рассвета.

Сейчас рассвет наступает позже, поэтому мы сильнее ощущаем утреннюю прохладу, поскольку она приходится на время, когда люди уже выходят из дома,

– уточнил специалист.

Так, такое изменение температуры является естественным и свидетельствует о постепенном переходе от лета к осени.

Семилит также рассказал, что среднесуточная температура воздуха в начале второй половины августа близка к норме. Ниже она лишь в северо-восточных регионах и Днепропетровской области. Такое понижение температур связано с продвижением атмосферного фронта.

Напомним, в начале следующей недели прогнозируются локальные осадки после периода засухи. Так, 18 августа кратковременные дожди с грозами возможны в западных и северных регионах, а 19 августа – по всей территории страны, кроме западных областей.