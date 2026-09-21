Дожди, грозы и сильный ветер: когда в регионах наступит осенняя погода

В ближайшие дни в большинстве областей Украины пройдут дожди. При этом температура заметно снизится по сравнению с показателями прошлой недели.

Осадки местами будут сопровождаться порывами ветра. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Какую погоду прогнозируют?

Новая неделя начнется в большинстве регионов с дождливой погоды. Днем 23 сентября в Крыму и большинстве областей Левобережья местами осадки будут значительными и будут сопровождаться грозами.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Синоптики предупредили, что днем 21 сентября на западе страны местами возможны порывы ветра со скоростью 15 – 22 метра в секунду. А 23 сентября такие же порывы ветра прогнозируют в южных, восточных и центральных областях.

В понедельник, 21 сентября, температура воздуха ночью составит +10…+16 градусов. Днем в западных и большинстве северных областей, а также в Винницкой и Черкасской областях будет +14…+19 градусов, тогда как на остальной территории температура поднимется до +21…+26 градусов.

Во вторник и среду ночью температура снизится до +4…+12 градусов. Днем в основном ожидается +12…+17 градусов. Теплее будет на востоке и юго-востоке: ночью +8…+15 градусов, днем +18…+23 градусов.

Напомним, на этой неделе будет преобладать нестабильная погода с колебаниями температуры воздуха. Сильные дожди, местами с грозами и шквалами, ожидаются уже через несколько дней. В конце недели погода несколько улучшится.