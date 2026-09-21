Опади подекуди супроводжуватимуться поривами вітру. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Яку прогнозують погоду?

Новий тиждень розпочнеться в більшості регіонів з дощової погоди. Вдень 23 вересня у Криму та більшості областей Лівобережжя місцями опади будуть значними та супроводжуватимуться грозами.

Вітер буде південно-західним із переходом на північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Синоптики попередили, що вдень 21 вересня на Заході країни місцями можливі пориви вітру 15 – 22 метри за секунду. А 23 вересня такі ж пориви вітру прогнозують у південних, східних та центральних областях.

У понеділок, 21 вересня, температура повітря вночі становитиме +10…+16 градусів. Вдень у західних, більшості північних областей, а також на Вінниччині та Черкащині буде +14…+19 градусів, тоді як на решті території пригріє до +21…+26 градусів.

У вівторок та середу вночі температура знизиться до +4…+12 градусів. Вдень здебільшого очікується +12…+17 градусів. Тепліше буде на сході та південному сході: вночі +8…+15 градусів, вдень +18…+23 градусів.

Нагадаємо, цього тижня переважатиме нестійка погода з коливаннями температури повітря. Сильні дощі, місцями з грозами та шквалами очікуються вже за кілька днів. Наприкінці тижня погода дещо покращиться.