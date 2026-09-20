Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 21 вересня, вночі дощі пройдуть у західних областях, а вдень опади поширяться також на північні, північно-східні та центральні регіони. До того ж можливі грози. Вітер буде зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, але при грозах очікуються пориви. Уночі температура повітря становитиме +13…+18 градусів. Вдень у центральних, східних та південних областях пригріє до +22…+27 градусів, а на Заході та Півночі дещо прохолодніше – +14…+20 градусів.

У вівторок, 22 вересня, невеликі дощі місцями можливі у нічні години на Півночі та Заході країни, а також у Криму. Вдень дощі, подекуди з грозами, очікуються на Правобережжі та Кримському півострові. Вночі стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів, а вдень піднімуться до +14…+19 градусів. У південно-східних областях прогнозують +16…+21 градус.

У середу, 23 вересня, у південних, центральних, північних та північно-східних областях очікуються сильні дощі, місцями з грозами. У західних регіонах переважатимуть невеликі дощі. Вдень місцями можливі пориви 17 – 22 метри за секунду. Температура повітря становитиме +7…+12 градусів уночі та +12…+17 градусів вдень. На крайньому сході прогнозують до +20 градусів.

У четвер, 24 вересня, вночі значні, місцями сильні дощі пройдуть на Півночі країни. В інших регіонах опади будуть локальними та невеликими. Дощі будуть й вдень, подекуди з грозами. Місцями, крім південних областей, пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метри за секунду. Вночі температура становитиме +6…+11 градусів, а вдень потепліє лише до +12…+17 градусів. У північно-західних областях упродовж доби буде до +10 градусів.

У п'ятницю, 25 вересня, помірні дощі очікуються у північних та західних регіонах. Температура коливатиметься в межах +6…+11 градусів уночі та +17…+22 градусів вдень. У західних областях буде прохолодніше – +8…+13 градусів.

У суботу, 26 вересня, у західних областях дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть +8…+13 градусів уночі та +18…+23 градуси вдень. На Заході країни повітря прогріється до +12…+17 градусів.

У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях знову пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. Температура вночі очікується в межах +9…+14 градусів, а вдень потепліє до +21…+26 градусів. У західних та північних регіонах температурні показники підвищаться до +14…+19 градусів.