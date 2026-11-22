В ближайшие дни в Украину придет арктический воздух из Скандинавии и южный циклон. Ожидается похолодание с мокрым снегом, местами с гололедом и морозами до -6 градусов.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщил, что понижение температуры в последние дни ноября является вполне закономерным явлением для этого сезона. Первые настоящие признаки зимы возможны уже в начале следующей недели.

Насколько резко изменится погода?

По прогнозу, в воскресенье, 22 ноября, атмосфера будет оставаться в относительно спокойном состоянии. Осадки в этот день маловероятны, а солнце будет чаще выглядывать из-за облаков. Ночью температура воздуха снизится до 0...-5 градусов, а также возможен гололед на автодорогах. Днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов.

Ситуация изменится в понедельник, 23 ноября, из-за перемещения температурно-контрастного циклона. Он сформируется над севером Италии и принесет в Украину новую порцию осадков в виде дождя и мокрого снега. Из-за этого на автодорогах местами станет скользко, предупредил синоптик.

Температура воздуха в начале новой недели ночью составит 0...-5 градусов, а днем ожидается 0...+5 градусов. При этом в южных областях ожидается более теплая погода – воздух прогреется до +9...+14 градусов.

Как сообщает Постригань, международные центры прогнозирования отмечают, что следующая рабочая неделя будет отличаться зимним характером погоды. Так, прогнозируются снег и мокрый снег; на дорогах сохранится гололед, а местами возможно образование неустойчивого снежного покрова.

Температурный фон несколько снизится: ожидается -1...-6 градусов ночью и -3...+2 градуса днем.

Кстати, ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в воскресенье в западных областях днем местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, а в Карпатах возможен значительный снег и местами гололед на дорогах. В то же время в остальных регионах страны в этот день будет преобладать сухая погода.