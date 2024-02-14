Тепло надолго не задержится: уже вскоре по всей Украине ударят морозы

Первая половина недели в большинстве областей не по сезону теплая, особенно на Юге и Западе. Впрочем, ближе к выходным в Украину придет морозный воздух.

Так, уже с пятницы заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. Кроме того, дискомфорта добавит порывистый восточный ветер, писал синоптик Игорь Кибальчич.

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В Украине снова похолодает

По прогнозу Кибальчича, в четверг на Западе существенных осадков не будет. Тем временем на остальной территории Украины умеренные дожди с постепенным переходом в снег. На Севере Левобережья возможна слабая метель, а на дорогах гололедица.

Ночью 15 февраля на Юге еще 2 – 7 градусов тепла, на остальной части страны – уже 3 мороза – 2 тепла. Днем в западных и южных регионах 3 – 8 тепла, а в северных и восточных областях 0 – 5 градусов мороза.

В пятницу снег, вероятно, пройдет уже в большинстве областей Украины, кроме западных. На Юге местами дождь. В течение суток в северных, центральных и восточных областях 5 – 11 мороза, в западных и южных 2 мороза – 3 тепла, и только на Закарпатье еще до +8.

Далее, 17 февраля, на Западе и в Крыму ожидается небольшой, мокрый снег, на остальной территории Украины – без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью в северных и восточных областях 10 – 15 градусов мороза, на остальной территории страны 2 – 8 мороза. Днем 2 – 7 мороза, в западной части и на крайнем Юге 1 мороза – 4 тепла,

– отметил синоптик.

Добавил, что в воскресенье, 18 февраля, в южных, центральных и западных областях ожидается небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью в северных, центральных и восточных областях от 8 до 13 градусов мороза, днем 2 – 7 мороза. Только на Западе и Юге в течение суток от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Кстати, усиление морозов в конце первой декады месяца и после 20 февраля Игорь Кибальчич прогнозировал еще в конце января. Впрочем, синоптик отмечал, что сильных морозов не будет.