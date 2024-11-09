И будут ли значительные морозы уже вскоре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине

Синоптики прогнозировали, что в следующие трое суток в большинстве областей без осадков. Только 10 ноября в Одесской области местами умеренный дождь, днем 12 ноября на Закарпатье – небольшой, тем временем в Карпатах с мокрым снегом.

Ночью и утром 10 – 11 ноября на Западе, Севере и в центральных областях местами туман. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 3 – 10 метров в секунду.

Температура ночью от +3 до -3 градусов. Днем +2 – +8, на Закарпатье и Юге страны +9 – +12 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, минимум до 14 ноября значительные морозы в Украине еще не ожидаются. Прохладнее, вероятно, будет в Черновицкой области, – ночью до -3 градусов.

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Прогноз погоды на 10 – 14 ноября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Погода на месяц