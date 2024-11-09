И будут ли значительные морозы уже вскоре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Морозы в Украине
Синоптики прогнозировали, что в следующие трое суток в большинстве областей без осадков. Только 10 ноября в Одесской области местами умеренный дождь, днем 12 ноября на Закарпатье – небольшой, тем временем в Карпатах с мокрым снегом.
Ночью и утром 10 – 11 ноября на Западе, Севере и в центральных областях местами туман. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 3 – 10 метров в секунду.
Температура ночью от +3 до -3 градусов. Днем +2 – +8, на Закарпатье и Юге страны +9 – +12 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, минимум до 14 ноября значительные морозы в Украине еще не ожидаются. Прохладнее, вероятно, будет в Черновицкой области, – ночью до -3 градусов.
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Прогноз погоды на 10 – 14 ноября / Скриншоты из Укргидрометцентра
Погода на месяц
- Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в ноябре 2024 в Украине предполагается +1 – +8 градусов, что в большинстве областей близко к норме, лишь на Востоке и Юго-Востоке несколько выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 34 – 77 миллиметров, Карпатах местами 100 миллиметров, что в пределах нормы.
- В Укргидрометцентре отмечали: "Ноябрь – пора предзимья, что начинается после перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения – в основном в первой декаде ноября".
- Интересно, что абсолютный минимум температуры в Украине, который фиксировали в ноябре за всю историю метеорологических наблюдений, достигает -15 – -24 градусов. Однако, в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах местами даже -25 – -31 градус. Между тем на юге Крыма и Одесской области -8 – -13 градусов.