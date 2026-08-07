Таким образом, ожидается сухая погода, но воздух станет заметно свежее. Об этом сообщила начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "РБК-Украина".

Надолго ли наступило похолодание?

Атмосферный фронт, продвигающийся по территории страны, принес понижение температуры воздуха после волны сильной жары. По словам синоптика, в субботу, 8 августа, он покинет западные области и сместится на север, в центр и частично на юг страны.

К 9 – 10 августа фронт уйдет за восточную границу Украины. Только на юго-востоке в воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы.

Далее на погоду снова будет влиять антициклон, а значит, с 10 августа преобладать будет погода без осадков. Соответственно, солнечных прояснений станет больше.

Но главное в том, что наконец-то сменится воздушная масса. После этого атмосферного фронта. И даже в следующем антициклоне уже будет преобладать более свежая воздушная масса,

– добавила Птуха.

Так, с воскресенья, 9 августа, температура воздуха в ночные часы составит +12...+17 градусов, а в дневные – +24...+29 градусов. Немного теплее будет в Закарпатье, а также на юге и востоке: +18...+23 градусов ночью и +28...+33 градуса днем.

"То есть сильной жары уже не будет", – отметила Птуха.