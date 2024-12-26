Ожидать ли вскоре сильных морозов, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Сильные морозы и снегопады или снова аномальное тепло: какой будет погода в январе

Будет ли значительное похолодание в Украине

Наталья Птуха предположила, что после 27 декабря по Украине будут немножечко ниже значения температуры. Особенно это касается ночных часов. Она отметила, что традиционно во время антициклонов, если есть прояснения, температура может быть ниже.

На уточняющий вопрос, действительно ли не стоит ожидать снижения до -10 или -15 Птуха ответила: "Нет-нет-нет, таких мы не ожидаем".

Только локальное снижение до -6, возможно, -8 градусов. В Карпатах несколько ниже, но так по территории Украины – больше не ожидаем,

– указывает она.

Заметим, также Наталья Птуха рассказала прогноз на Новый год. Уже со 2 января 2025 года в Украине будут меняться атмосферные фронты. Антициклон будет ослабевать и украинцам стоит ожидать атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут дожди. Синоптик выразила надежду, что погода все больше будет напоминать зимнюю.