Чи очікувати невдовзі на сильні морози, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи буде значне похолодання в Україні

Наталія Птуха припустила, що після 27 грудня по Україні будуть трошечки нижчі значення температури. Особливо це стосується нічних годин. Вона зазначила, що традиційно під час антициклонів, якщо є прояснення, температура може бути нижчою.

На уточнююче питання, чи справді не варто очікувати зниження до -10 чи -15 Птуха відповіла: "Ні-ні-ні, таких ми не очікуємо".

Лише локальне зниження до -6, можливо, -8 градусів. У Карпатах дещо нижче, але так по території України – більше не очікуємо,

– вказує вона.

Зауважимо, також Наталія Птуха розповіла прогноз на Новий рік. Вже з 2 січня 2025 року в Україні будуть змінюватися атмосферні фронти. Антициклон слабшатиме і українцям варто очікувати на атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть дощі. Синоптикиня висловила сподівання, що погода все більше нагадуватиме зимову.