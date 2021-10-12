"Похоронили нашего сыночка": мама Полякова записала видеообращение

В Чернигове 11 октября в последний путь провели нардепа Антона Полякова. Его мама после похорон обратилась к украинцам со словами благодарности.

Видеообращение женщины, записанное 12 октября, обнародовали на странице погибшего. Она от имени семьи нардепа поблагодарила всех, кто поддержал их в сложной ситуации.

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Мать Полякова записала обращение

Вчера (11 октября – 24 канал) мы похоронили нашего любимого сыночка Антона. Я хочу сказать "спасибо" всем добрым людям за искренние соболезнования нашему горю,

– сказала женщина.

Напомним, церемония прощания с Поляковым прошла 11 октября в здании филармонии в Чернигове. После этого его похоронили на кладбище "Яцево". Проводить в последний путь депутата пришли его однопартийцы, другие нардепы и политики, а также местные жители.

Обращение мамы Антона Полякова: смотрите видео