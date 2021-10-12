"Похоронили нашего сыночка": мама Полякова записала видеообращение
Источник:фейсбук Антона Полякова
В Чернигове 11 октября в последний путь провели нардепа Антона Полякова. Его мама после похорон обратилась к украинцам со словами благодарности.
Видеообращение женщины, записанное 12 октября, обнародовали на странице погибшего. Она от имени семьи нардепа поблагодарила всех, кто поддержал их в сложной ситуации.
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Мать Полякова записала обращение
Вчера (11 октября – 24 канал) мы похоронили нашего любимого сыночка Антона. Я хочу сказать "спасибо" всем добрым людям за искренние соболезнования нашему горю,
– сказала женщина.
Напомним, церемония прощания с Поляковым прошла 11 октября в здании филармонии в Чернигове. После этого его похоронили на кладбище "Яцево". Проводить в последний путь депутата пришли его однопартийцы, другие нардепы и политики, а также местные жители.
Обращение мамы Антона Полякова: смотрите видео
Смерть Антона Полякова: коротко
- Нардепа Антона Полякова нашли мертвым в такси ночью 8 октября. Политика пытались реанимировать врачи, однако спасти его не удалось.
- По результатам вскрытия, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Полиция выдвинула несколько версий относительно смерти политика: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление неизвестным веществом самостоятельно или кем-то. Первые выводы в МВД обещают предоставить примерно через неделю.