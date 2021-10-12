Відеозвернення жінки, записане 12 жовтня, оприлюднили на сторінці загиблого. Вона від імені сім'ї нардепа подякувала всім, хто підтримав їх у складній ситуації.

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Мати Полякова записала звернення

Вчора (11 жовтня – 24 канал) ми поховали нашого любого синочка Антона. Я хочу сказати "дуже дякую" усім добрим людям за щирі співчуття нашому горю,

– сказала жінка.

Нагадаємо, церемонія прощання з Поляковим пройшла 11 жовтня в будівлі філармонії в Чернігові. Після цього його поховали на кладовищі "Яцево". Провести в останню путь депутата прийшли його однопартійці, інші нардепи та політики, а також місцеві жителі.

Звернення мами Антона Полякова: дивіться відео