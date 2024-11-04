В Харькове провели прощальную церемонию для полковника полиции Андрея Матвиенко, который погиб в результате вражеского ракетного удара 1 ноября. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Думку".

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Что известно о гибели Андрея Матвиенко

Этот инцидент произошел во время атак России, в результате которой пострадало 50 человек, среди которых 36 полицейских.

Прощание с Матвиенко состоялось 4 ноября и собрало около тысячи человек. Из них коллеги из Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, спасатели, патрульные полицейские, а также родственники и знакомые погибшего.

Церемония захоронения Андрея Матвиенко / Фото из Думки

Обратите внимание! На мероприятии также присутствовали руководители местных управлений, представители областной администрации и городского совета.

Полковника похоронят рядом с его отцом.

Напомним, в Харьковской области погиб полицейский Андрей Ладыка, когда спасал гражданских в Волчанске.

К тому же полицейский Виталий Сердюк погиб в результате обстрела управляемыми авиабомбами в Константиновке, получив тяжелые ранения.