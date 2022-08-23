Накрашенная дугина в гробу и улыбающийся отец: в сети опубликовали подозрительные фото похорон

В россии похоронили убитую пропагандистку дарью дугину. Конечно, событие превратили в шоу "победим Украину", а тело дугиной после "горения в автомобиле" выглядело слишком хорошо, что спровоцировало много вопросов.

российская пропаганда пыталась обвинить в убийстве пропагандистки дугиной Украину и даже создала феерический фейк об исполнительнице – Наталье Вовк, которой россияне пытались приписать службу в "Азове". Впрочем, всю их ложь разоблачили похороны пропагандистки, сообщает 24 канал.

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Накрашенная "сгоревшая" дугина в гробу

Сразу после убийства дугиной российские пропагандисты сообщили о том, что в результате взрыва и пожара тело обгорело так, что провести опознание просто невозможно, единственное, что удалось определить, это то, что жертвой стала женщина. Вот цитата: "Тело водителя установить невозможно, оно полностью сгорело. Внедорожник дугиной взорвался в 21:35 во время движения по Можайскому шоссе, после чего врезался в здание". После такого происшествия от водителя действительно ничего не должно остаться.

Но вот парадокс: согласно фото с похорон дугиной, которые распространяются в соцсетях, ее ликвидировали любым другим способом, но точно не взрывом и огнем. Ни один макияж не способен на такое чудо, а над телом пропагандистки хорошо поработали.

"Сгоревшее" тело дугиной / Фото из соцсетей

Очень подозрительна и реакция самого идеолога-пропагандиста Александра Дугина. На его лице нет и следа слез, ни о каком горе на его лице речь не идет – он радостно принимает соболезнования, словно поздравления с Днем рождения.

дугин не слишком переживает о гибели дочери / Фото из соцсетей

В сети уже подозревают, что это очередное шоу от российских спецслужб, которые просто не способны обойтись без фейлов.

Пропагандисты сообщают, что "журналистку и политолога" дарью дугину похоронили в московской области. Ее похороны были закрытыми, территория кладбища была временно закрыта для посторонних. Что именно побудило к такому тихому захоронению "героини" оккупанты не сообщают.

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