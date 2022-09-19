Армянский президент сделал фото у гроба Елизаветы II: это нарушение строгих правил
Источник:The Sun
Президент Армении Ваагн Хачатурян побывал на церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II. На мероприятии он нарушил строгое правило.
Хачатурян сфотографировался у гроба монарха в Вестминстерском дворце в Лондоне. Соответствующее видео уже распространилось по сети.
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Армянский президент сделал фото у гроба Елизаветы II
На опубликованном видео можно увидеть, как Хачатурян подходит к подножию гроба и переглядывается с помощником. Потом делает снимок на телефон, когда армянский президент склонил голову.
Кстати, иностранные СМИ назвали Хачатуряна "близким соратником безумного Владимира" (российского президента Путина – 24 канал).
В издании отметили, что внутри Вестминстерского дворца правила запрещают производить фотосъемку, о чем каждого посетителя информируют заранее. Из-за этого поведение Хачатуряна возмутило сотрудников дворца.
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Похороны Елизаветы II: последние новости
В канун похорон королевы Елизаветы II Великобритания минутой молчания почтила память Ее Величества.
Кстати, в Великобритании объявили 10-дневный траур. 19 сентября пройдут похороны монарха в Лондоне.
Кроме того, внуки Елизаветы II объединились, чтобы почтить память королевы на службах. Они стояли вокруг гроба, опустив головы.
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