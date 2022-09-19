Хачатурян сфотографувався біля труни монархині у Вестмінстерському палаці в Лондоні. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею.

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Вірменський президент зробив фото біля труни Єлизавети ІІ

На опублікованому відео можна побачити, як Хачатурян підходить до підніжжя труни і переглядається із помічником. Потім той робить знімок на телефон, коли вірменський президент схилив голову.

До речі, іноземні ЗМІ назвали Хачатуряна "близьким соратником божевільного Володимира" (російського президента путіна – 24 канал).

У виданні зазначили, що всередині Вестмінстерського палацу правила забороняють робити фотозйомку, про що кожного відвідувача інформують заздалегідь. Через це поведінка Хачатуряна обурила співробітників палацу.

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Похорон Єлизавети II: останні новини

У переддень похорону королеви Єлизавети ІІ Велика Британія хвилиною мовчання вшанувала пам'ять Її Величності.

До речі, у Великій Британії оголосили 10-денний траур. 19 вересня відбудеться похорон монархині у Лондоні.

Крім того, онуки Єлизавети II об'єдналися, щоб вшанувати пам'ять королеви на чуваннях. Вони стояли навколо труни, опустивши голови.

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