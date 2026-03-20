"До последнего был в хорошем настроении": когда и где пройдут похороны Филарета

В пятницу, 20 марта, на 98-м году жизни отошел в небытие патриарх Филарет. В последние свои дни он призывал к любви и примирению.

Информацию о дате и месте похорон в комментарии для ТСН предоставил настоятель Владимирского собора Киева Борис Табачек. Он также рассказал о последних днях жизни патриарха.

Интересно От агента КГБ к создателю украинской церкви: биография Филарета – грехи, секреты и скандалы

Когда будут похороны Филарета?

Похвальба патриарха может состояться уже в воскресенье, 22 марта. Отпевать его будут во Владимирском соборе.

Детали прощания будет решать Священный Синод. До 18:00 20 марта этот вопрос будет решен. Скорее всего, похороны состоятся на третий день. Во Владимирском соборе будет отпевание,

– отметил Табачек.

Он уточнил, что в последние дни своей жизни патриарх провел в медицинском учреждении "Феофания", где проходил лечение. За два дня до смерти с ним общались священники из Владимирского собора.

Табачек вспоминает, что умерший до последнего был в хорошем настроении, давал наставления, говорил, что надо со всеми мириться и иметь любовь. Филарет говорил и о том, что пост не имеет пользы без молитвы.

Когда врачи спросили у него о самочувствии, он им тоже говорил о любви, что без любви ничто не приносит пользы. Таковы были его последние дни,

– поделился настоятель Владимирского собора.

В то же время он подчеркнул важный вклад Филарета в развитие украинского православия, в частности, в борьбу за автокефалию и становление ПЦУ.

Кстати, на смерть Филарета отреагировал и Владимир Зеленский. По его словам, Филарет был сильной личностью и одним из величайших защитников украинской церкви.

Что этому предшествовало?