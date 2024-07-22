Украинцев шокировала гибель известного языковеда. Ириной Фарион провожают в последний путь тысячи неравнодушных. Подробнее о прощании с Фарион рассказал ведущий 24 Канала Андрей Дрозда.
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"Трагедия для украинской нации"
Тысячи людей 22 июля собрались возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове, чтобы провести Ирину Фарион в последний путь на Лычаковское кладбище. Процессия уже двинулась. К слову, похоронят языковеда неподалеку от могилы Владимира Ивасюка.
При жизни об Ирине Фарион говорили разное, критиковали, утверждая, что она слишком резкая и радикальная, и это разъединяет людей. После ее гибели наоборот – заметен чрезвычайный дух единения, в том числе и во Львове, где хоронят языковеда. На прощание пришла и патриотическая молодежь, и военные, и львовская интеллигенция.
Для меня она является героиней. Это вырванное сердце нам, украинцам. Нам вырывают сердца, что тут еще сказать,
– отметила львовянка, которая пришла попрощаться с языковедом.
"Для украинской нации – это трагедия. Потеря искренней патриотки, которая верила в свой народ и все делала для того, чтобы он стал действительно украинским. Ее смерть не будет напрасной", – убежден львовянин
На прощание с языковедом приехали также люди из других городов. Поэтому процессия, без преувеличения, очень большая.
На парастасе 21 июля также было немало людей. Прощание началось по расписанию в 19 часов и должно было продолжаться до 22. Однако людей пришло настолько много, что церемония прощания завершилась минимум на час позже.
Коротко о гибели Ирины Фарион
- Вечером 19 июля Украину всколыхнула новость о вооружённом нападении на Ирину Фарион возле ее дома во Львове, на улице Масарика. Языковеда в критическом состоянии доставили в больницу, где ей оказали всю возможную помощь. К сожалению, Ирина Фарион не выжила из-за тяжелых ранений. Врачи констатировали смерть около 23:25.
- В тот же вечер во Львове начали операцию по задержанию нападавшего. Как сообщили соседи впоследствии, неизвестный молодой человек несколько недель следил за Фарион, сидя неподалеку от ее дома в странном наряде.
- Отметим, что убийцу Ирины Фарион разыскивают до сих пор. За информацию о стрелке ВО "Свобода" обещает денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов.