Українців шокувала загибель відомої мовознавиці. Ірину Фаріон проводять в останню путь тисячі небайдужих. Детальніше про прощання з Фаріон розповів ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда.

Перегляньте також У Львові попрощалися з Фаріон, яку застрелив невідомий: щемливий фоторепортаж

"Трагедія для української нації"

Тисячі людей 22 липня зібралися біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові, аби провести Ірину Фаріон в останню путь на Личаківське кладовище. Процесія уже рушила. До слова, поховають мовознавицю неподалік могили Володимира Івасюка.

За життя про Ірину Фаріон говорили різне, критикували, стверджуючи, що вона занадто різка та радикальна, і це роз'єднує людей. Після її загибелі навпаки – помітний надзвичайний дух єднання, зокрема й у Львові, де ховають мовознавицю. На прощання прийшла і патріотична молодь, і військові, і львівська інтелігенція.

Для мене вона є героїнею. Це вирване серце нам, українцям. Нам виривають серця, що тут ще сказати,

– зауважила львів'янка, яка прийшла попрощатись з мовознавицею.

"Для української нації – це трагедія. Втрата щирої патріотки, яка вірила у свій народ і все робила для того, щоб він став справді українським. Її смерть не буде даремною", – переконаний львів'янин

На прощання з мовознавицею приїхали також люди з інших міст. Тож процесія, без перебільшення, є дуже великою.

На парастасі 21 липня також було чимало людей. Прощання розпочалося за розкладом о 19 годині і мало тривати до 22. Однак людей прийшло настільки багато, що церемонія прощання завершилась щонайменше на годину пізніше.

Коротко про загибель Ірини Фаріон