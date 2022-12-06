Похороны Юрия Шухевича: где и когда простятся с Героем Украины

Герой Украины Юрий Шухевич скончался в Германии 22 ноября. Тело командующего УПА и политзаключенного советских лагерей привезли в Украину.

На официальной странице Юрия Шухевича в фейсбуке сообщили, что тело Героя Украины уже прибыло во Львов. Похороны пройдут 10 декабря.

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Где и когда простятся с Юрием Шухевичем

Прощание с Юрием Шухевичем начнется 9 декабря в 15.00 в Соборе Святого Юра. Затем в 19:00 состоится парастас в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Утром 10 декабря, в 11:00, начнется чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронят Героя Украины Юрия Шухевича на Лычаковском кладбище.

По большой просьбе господина Юрия и его семьи, просим рассмотреть возможность не тратиться на цветы и венки, а эти средства пожертвовать в поддержку наших защитников Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

В частности, семья Юрия Шухевича предлагает вместо цветов прислать средства на фронт "Вернись живым".

Биография Юрия Шухевича: главное

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Обзоров Львовской области. Он был известным украинским политическим деятелем, диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинкской Группы.

28 лет Юрий Шухевич провел в советских лагерях, из-за чего потерял зрение. После возвращения из лагерей попал в дом людей с инвалидностью. Разрешение вернуться в Украину Юрий Шухевич получил в 1990 году. По приглашению украинской диаспоры и мировых правозащитных организаций поселился в Украине после провозглашения Независимости в 1991 году.

Возглавлял УНА-УНСО на протяжении 1990 – 1994 годов. Удостоен звания Героя Украины летом 2006 года. Шухевич-младший возглавлял партию Украинской Национальной Ассамблеи и был главным командиром Украинской Народной Самообороны.

Еще до начала полномасштабного вторжения Юрий Шухевич говорил, что большая война с Украиной станет началом развала России – война ударит по экономике России и восприятию событий самими россиянами. Это повлечет распад федерации на несколько частей.

В Германии Юрий Шухевич находился на лечении. Там и оборвалась его жизнь в ночь на 22 ноября на 90-м году жизни.