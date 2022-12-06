На офіційній сторінці Юрія Шухевича у фейсбуці повідомили, що тіло Героя України вже прибуло до Львова. Похорон відбудеться 10 грудня.

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Де та коли попрощаються з Юрієм Шухевичем

Прощання з Юрієм Шухевичем розпочнеться 9 грудня о 15:00 у Соборі Святого Юра. Опісля цього о 19:00 відбудеться парастас у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Уранці 10 грудня, об 11:00 розпочнеться чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають Героя України Юрія Шухевича на Личаківському цвинтарі.

На велике прохання пана Юрія та його сім’ї, просимо розглянути можливість не тратитися на квіти та вінки, а натомість ці кошти пожертвувати на підтримку наших захисників Збройних Сил України,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, родина Юрія Шухевича пропонує замість квітів надіслати кошти на фронт "Повернись живим".

Біографія Юрія Шухевича: головне

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів, що на Львівщині. Він був відомим українським політичним діячем, дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи.

28 років Юрій Шухевич провів у радянський таборах, через що втратив зір. Після повернення з таборів потрапив у будинок людей з інвалідністю. Дозвіл повернутися в Україну Юрій Шухевич отримав у 1990 році. На запрошення української діаспори та світових правозахисних організацій оселився в Україні після проголошення Незалежності в 1991 році.

Очолював УНА-УНСО упродовж 1990 – 1994 років. Удостоєний звання Героя України влітку 2006 року. Шухевич-молодший очолював партію Українська Національна Асамблея та був головним командиром Української Народної Самооборони.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Юрій Шухевич говорив, що велика війна з Україною стане початком розвалу Росії – війна вдарить по економіці Росії та по сприйняттю подій самими росіянами. Це потягне за собою розпад федерації на декілька частин.

У Німеччині Юрій Шухевич перебував на лікуванні. Там і обірвалося його життя у ніч проти 22 листопада на 90-му році життя.