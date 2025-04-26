Трамп и Зеленский получили места в первом ряду на похоронах Папы Римского

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией неожиданно оказались в первом ряду во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском. В том же ряду сидел Зеленский.

Справа от Трампа сидит президент Финляндии Александр Стубб, а слева – президент Эстонии Алар Карис. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ANSA.

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Как отмечает агентство, решение об изменении рассадки было принято "в последнюю минуту". Дональд Трамп занял место между президентом Финляндии Александром Стуббом и президентом Эстонии Аларом Карисом. Рядом с Карисом расположился король Испании Фелипе VI, а у Стубба – президент Франции Эмманюэль Макрон с женой Бриджит. Владимир Зеленский также получил место в первом ряду, чуть дальше от американского лидера.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может быть недоволен своим местом, поскольку обычно первые ряды на церемониях Святого Престола отдают католическим монархам, например, из Испании или Бельгии.

Согласно протоколу, рассадка должна была происходить по алфавиту в соответствии с названиями стран на французском языке, что является традиционной дипломатической практикой.