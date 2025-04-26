Зеленский встретился в Ватикане с вероятными преемниками Папы Римского – Паролином и Дзуппи

Во время визита в Ватикан на похороны Франциска Владимир Зеленский встретился с вероятными преемниками главы Католической церкви. Речь идет о кардиналах Маттео Дзуппи и Пьетро Паролине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

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Что известно о встречах Зеленского с Дзуппи и Паролином

Владимир Зеленский встретился с кардиналом Маттео Дзуппи в посольстве Украины в Италии. Во время разговора глава государства выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Украинский лидер также выразил благодарность за помощь со стороны Ватикана, Папы Римского и Маттео Дзуппи в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Дзуппи за возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в соборе Святого Петра.



Владимир Зеленский провел встречу с Матео Дзуппи / Фото Офиса Президента

Также стало известно, что Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Во время разговора они уделили особое внимание пути к справедливому и прочному миру.

Президент проинформировал Паролина о совместных с США, Европой и другими странами мира дипломатических усилиях для установления полного, безусловного прекращения огня. Также Зеленский поблагодарил за позицию государственного секретаря относительно права Украины на самозащиту и невозможности навязывания условий мира стране, которая подверглась нападению.



Президент Украины также встретился с Пьетро Паролином / Фото Офиса Президента

Почему встреча Зеленского с кардиналами является важной

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Брусило в эфире телемарафона заявил, что интенсивность контактов между Ватиканом и Украиной была всегда высоко. По его словам, это подтверждает и количество проведенных встреч, и постоянный диалог.

Кроме президента Украины, который встречался с понтификом не один раз, в постоянном контакте и диалоге находится, скажем так, это "тихая работа", которая осуществляется практически на ежедневной основе, и руководитель Офиса Президента. Он имеет хорошие рабочие отношения с президентом Епископской конференции Маттео Дзуппи, и президент встречался так же с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином,

– отметил Брусило.

Он отметил, что как Дзуппи, так и Паролин – являются кардиналами. Оба они также являются возможными преемниками Папы Римского.

"Обе их кандидатуры будут выставлять на конклаве и рассматривать для возможного продвижения другими кардиналами на эту должность", – объяснил заместитель руководителя ОП.

Игорь Брусило также отметил, что именно через Маттео Дзуппи осуществлялся диалог. В частности, он был связующим звеном между Украиной и Россией.

Дипломат отметил, что это была непубличная коммуникация, и через Дзуппи осуществлялась передача списков по освобождению как украинских депортированных детей в Россию, так и наших гражданских пленников и военнопленных. Поэтому интенсивность контактов свидетельствует, что сотрудничество Украины и Ватикана на высоком уровне есть и остается.