Епифаний рассказал, каким было последнее пророчество патриарха Филарета

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поделился воспоминаниями о своей последней встрече с патриархом Филаретом.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вспомнил 22 марта 2026 года во время заупокойного богослужения во Владимирском кафедральном соборе.

Каким было последнее пророчество Филарета?

"Когда недавно виделись с Владыкой в больнице, он еще сказал, что в воскресенье он будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелое, и сложно было поверить. Но патриарх пророчески предсказал то, что произошло. Он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви", – сказал Епифаний.

Патриарх Филарет умер 20 марта в Киеве на 98-м году жизни. Причиной стали осложнения хронических заболеваний. Еще 9 марта сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения состояния.

После смерти Филарета Украинскую православную церковь Киевского патриархата возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь).

В Киеве проходят похороны патриарха Филарета