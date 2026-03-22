Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній згадав 22 березня 2026 року під час заупокійного богослужіння у Володимирському кафедральному соборі.

Яким було останнє пророцтво Філарета?

"Коли нещодавно бачилися з Владикою в лікарні, він ще сказав, що в неділю він буде у Володимирському соборі. Його стан здоров'я був важкий, і складно було повірити. Але патріарх пророчо передбачив те, що сталося. Він справді у Володимирському соборі. Він зібрав і єднав нас у любові", – сказав Епіфаній.

Патріарх Філарет помер 20 березня у Києві на 98-му році життя. Причиною стали ускладнення хронічних захворювань. Ще 9 березня повідомлялося про його госпіталізацію через погіршення стану.

Після смерті Філарета Українську православну церкву Київського патріархату очолить архієпископ Сумський і Охтирський Никодим (Володимир Кобзар).

У Києві відбувається похорон патріарха Філарета