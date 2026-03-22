Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вспомнил 22 марта 2026 года во время заупокойного богослужения во Владимирском кафедральном соборе.
Каким было последнее пророчество Филарета?
"Когда недавно виделись с Владыкой в больнице, он еще сказал, что в воскресенье он будет во Владимирском соборе. Его состояние здоровья было тяжелое, и сложно было поверить. Но патриарх пророчески предсказал то, что произошло. Он действительно во Владимирском соборе. Он собрал и объединил нас в любви", – сказал Епифаний.
Патриарх Филарет умер 20 марта в Киеве на 98-м году жизни. Причиной стали осложнения хронических заболеваний. Еще 9 марта сообщалось о его госпитализации из-за ухудшения состояния.
После смерти Филарета Украинскую православную церковь Киевского патриархата возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь).
В Киеве проходят похороны патриарха ПЦУ Филарета. Заупокойную Божественную литургию возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в сослужении с епископатом ПЦУ.
Патриарха похоронят на территории Владимирского кафедрального собора, который стал для него вторым домом.