Прощание с Марчуком продлится с 12:00 до 15:00. В последний раз увидеться с государственным деятелем смогут все желающие.

К теме Первый глава СБУ, премьер и переговорщик по Донбассу: что известно о Евгении Марчуке

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, похоронят экспремьер-министра Марчука на Байковом кладбище. На захоронение выделят 198 тысяч гривен. За отдание военных почестей генералу армии Украины Марчуку будет отвечать Минобороны и СБУ.

Обратите внимание! По данным Службы безопасности, Евгений Марчук имел острую сердечно-легочную недостаточность. Ее вызвала коронавирусная болезнь, которую перенес первый глава СБУ.

Что известно о Евгении Марчуке: главные факты